Halloween 2025 o să aibă loc, vineri, 31 octombrie, însă CFR Cluj a „furat“ deja startul. Pentru că, atunci când ne uităm la clasament, ne dăm seama în ce situație horror a ajuns acest colos decăzut al Superligii noastre.

Când sezonul regulat se apropie de jumătatea drumului, CFR a avut deja trei antrenori – Dan Petrescu, Andrea Mandorlini, Laurențiu Rus –, dar, în continuare, pedalează în gol. Dovadă și meciul din această seară, cu Farul (0-2), în care echipa a fost făcută KO, în mai puțin de 20 de minute!

CFR Cluj, coșmar după un deceniu

În acest moment, CFR Cluj ocupă locul 13 din 16 cu 13 puncte. De când avem sistemul cu play-off și play-out, formația din Gruia a mai trăit o singură dată un asemenea coșmar. Se întâmpla acum un deceniu, în ediția 2015-2016 a Superligii.

În acel campionat, după 14 etape, CFR a stat și mai prost în clasament, comparativ cu momentul actual. Concret, echipa a avut doar 10 puncte, după primele 14 runde. Și, firește, a ajuns în play-out, terminând sezonul regulat pe locul 9. Apoi, în partea a doua a campionatului, CFR s-a clasat pe 4 și și-a păstrat locul în Superliga noastră.

Revenind la momentul actual, se așteaptă revenirea lui Dan Petrescu – pentru a 5-a oară! – în speranța că „Super Dan“ va scoate echipa din vrie.

Cum a stat CFR Cluj în clasament, în anii trecuți, după 14 etape

*2024 – 2025: locul 2, 23 de puncte

*2023-2024: locul 2, 30 de puncte

*2022-2023: locul 2, 31 de puncte

*2021-2022: locul 1, 36 de puncte

*2020-2021: locul 3, 30 de puncte

*2019-2020: locul 1, 27 de puncte

*2018-2019: locul 1, 29 de puncte

*2017-2018: locul 1, 33 de puncte

*2016-2017: locul 6, 20 de puncte

*2015-2016: locul 11, 10 puncte

