În tentativa de a mai aduce o vedetă la CFR Cluj, Ioan Varga a negociat inclusiv aducerea lui Hakim Ziyech în Gruia. Omul de afaceri a dezvăluit ulterior că mutarea a picat din cauza unor probleme medicale descoperite la genunchiul stâng al fotbalistului marocan.

Hakim Ziyech a semnat cu Wydad Casablanca



Câteva săptămâni mai târziu, Ziyech și-a găsit o altă echipă. Marocanul a semnat un contract până în 2027 cu Wydad Casablanca, club din țara natală.



"Hakim Ziyech a semnat un contract cu Wydad până în 2027, cu opțiune de prelungire. Negocierile au decurs bine, iar Ziyech și-a exprimat dorința de a juca în țara sa, în ciuda unor oferte tentante de la cluburi din străinătate", a declarat Hicham Ait Mena, președintele lui Wydad Casablanca, potrivit Okaz.



Africa Foot susține că Ziyech ar urma să încaseze un salariu anual de două milioane de euro la noua echipă. În negocierile cu CFR Cluj, marocanul a transmis că își dorește o remunerație de 2,5 milioane de euro pe sezon, conform celor declarate de Ioan Varga.

Chelsea plătea 40 de milioane de euro pentru Ziyech, în 2020



Hakim Ziyech a fost cumpărat de Chelsea în 2020, de la Ajax, pentru 40 de milioane de euro. Internaționalul marocan a strâns peste 100 de meciuri la formația londoneză și a cucerit Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.



Ziyech a plecat de la Chelsea în 2023, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior transferat definitiv de Galatasaray. Dublu campion al Turciei, fotbalistul crescut la Heerenveen a petrecut ulterior șase luni în Qatar, la Al Duhail.

