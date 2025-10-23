După 0-1 contra celor de la Petrolul, CFR Cluj a decis să se despartă de Andrea Mandorlini. Interimar este acum secundul Ovidiu Hoban, însă patronul Ioan Varga dădea asigurări că la echipă va reveni Dan Petrescu "în două-trei săptămâni".

Iuliu Mureșan: "Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum la CFR. Hoban va fi interimar o lună"



Totuși, Mureșan spune că situația lui Dan Petrescu nu este atât de simplă. Președintele lui CFR Cluj anunță că Ovidiu Hoban va rămâne interimar timp de o lună, iar abia ulterior se va decide dacă revenirea "Bursucului" este posibilă.



"Am vorbit cu Dan Petrescu zilele astea destul de mult. Ne scriem mesaje, vorbim. Știți că el trăiește fotbal și trăiește CFR. Dan Petrescu este acum clujean, dar, din păcate, are o problemă de sănătate care este în curs de rezolvare. Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum la echipă.



Eu l-aș vrea oricând pe Dan Petrescu. Dacă ar fi sănătos și ar putea poimâine, poimâine l-aș aduce. Să sperăm că se va însănătoși și după aceea.



Deocamdată, nu poate să spună nimeni, nici el, nici noi. Dorință e de ambele părți să colaborăm, dar nu știm când. E în funcție de cum va evolua starea lui de sănătate după tratamentele pe care le face.



Interimatul lui Ovidiu Hoban va dura o lună. Atât avem voie. Ne vom gândi la variante, iar în ultima săptămâna vom lua o decizie. Nu vă pot spune niciun nume pentru că e devreme. Ieri a fost prima mea zi plină, dar să fiți convinși că eu nu sunt pasiv. Mă implic și încerc să îndrept lucrurile greșite. Vreau să redevenim o echipă redutabilă", a spus Iuliu Mureșan, joi dimineață.

CFR Cluj, cu Ovidiu Hoban în rol de interimar, pregătește acum meciul cu Farul Constanța, programat sâmbătă, de la ora 21:00, în runda a 14-a din Superliga.

