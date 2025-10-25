Într-o intervenție la Sport Total FM, fostul președinte al clubului din Gruia a mărturisit că oboseala și presiunea ultimilor ani l-au făcut să ia această decizie.



Este pentru a doua oară când Balaj părăsește conducerea CFR-ului. Prima dată s-a întâmplat în aprilie 2024, după eliminarea rușinoasă din Cupa României cu Corvinul Hunedoara (0-4). Acum, Balaj a decis să se retragă din nou și postul vacant a fost ocupat de fostul conducător din Gruia, Iuliu Mureșan.



„Au fost 4 ani care au părut 10. Presiune uriașă, probleme financiare, obiective mari. Sunt obosit, am ajuns de nerecunoscut, protestam pentru al doilea galben la marginea terenului. Sănătatea este mai importantă și am nevoie de o pauză”, a spus Balaj, potrivit sursei citate.



Cristi Balaj a explicat de ce a plecat de la CFR Cluj



Balaj a mai spus că se gândea să plece și după demisia lui Dan Petrescu, dar a rămas pentru a-l susține pe Mandorlini. De asemenea, a clarificat și situația „Bursucului”: „Nu se întoarce acum. Va reveni poate, dar nu în acest moment”.

