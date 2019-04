Acuzatii incredibile dupa un an la FCSB: "Aproape ca n-am vorbit cu antrenorul, nu mi-a zis niciodata nimic!"

Fostul fundas al FCSB Artur Jorge a trecut prin momente grele la Bucuresti.

Aproape ca n-a jucat deloc in sezonul petrecut in Liga 1. Becali a cerut sa fie scos din echipa dupa primele minute jucate: si-a dat autogol cu Juventus Bucuresti si l-a nemultumit cumplit pe patron. Jorge n-are cuvinte prea bune despre relatia cu Nicolae Dica. Fostul antrenor al FCSB nu i-a dat nicio explicatie pentru tratamentul pe care-l primea.

"Stau si incerc sa gasesc motivul pentru care nu jucam si nu il gasesc. Existau momente in care Dica alegea sa foloseasca mijlocasii in centrul apararii ca sa nu ma bage pe mine. Chiar nu pot sa inteleg nimic din ce s-a intamplat. Nu am niciun raspuns. Sincer, n-am avut nicio relatie cu el. Cu Dica aproape ca nu am discutat. Nu am primit nicio explicatie pentru ca n-am fost folosit. Cu Mihai Stoica mai vorbeam din cand in cand, foarte rar. Am avut o relatie normala cu el.

Niciodata nu am avut probleme cu el sau cu altcineva de la club, cel putin nu au existat probleme din partea mea. Dica a vazut tot timpul antrenamentele mele si faptul ca ma pregateam suplimentar, toata lumea de la Steaua a vazut asta. Chiar nu am un raspuns. Mi-au pus eticheta dupa un singur meci in campionat. Am dat autogol in meciul cu Juventus, pe urma n-am mai jucat deloc", a spus Artur Jorge pentru Fanatik.

Jorge a petrecut un sezon la FCSB, insa n-a jucat in campionat decat un meci, cel cu Juventus Bucuresti, in care si-a dat autogol.