BREAKING NEWS | Situatie incredibila pentru golgheterul campionatului! Tucudean, absent de la CFR dupa ce a simtit intepaturi la inima

George Tucudean nu se afla in lotul CFR-ului pentru partida cu Viitorul.

Problemele pentru George Tucudean continua! Golgheterul campionatului nu se afla in lot pentru partida din etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 1, veste surprinzatoare in conditiile in care Tucudean revenise cu gol cu Sepsi si apoi a fost pe teren din a doua repriza la partida de Cupa cu Astra.

Pentru Tucudean, problemele au inceput la antrenamentul de sambata. Conform Digi Sport, Tucudean a simtit intepaturi la inima! In acest conditii, Dan Petrescu a decis sa nu riste nimic si nu l-a convocat pe Tucudean, cel care urmeaza sa faca investigatii suplimentare inainte sa primeasca unda verde pentru a reveni pe teren.

Ce a spus dupa operatie

Desi cei de la CFR Cluj au negat initial ca Tucudean s-a operat la inima, acesta a recunoscut interventia chirurgicala la revenirea pe teren, cu gol impotriva celor de la Sepsi.

"Nu mi-a fost teama sa ma operez. Toata lumea m-a incurajat. Am cunostinte care si-au facut aceasta operatie, iar cei de acolo mi-au spus ca revin foarte repede. Am avut oameni langa mine care m-au incurajat. Nu se intampla nimic daca nu ma operam. Trebuia sa suport aceste batai in plus la inima si sa joc asa" spunea Tucudean.