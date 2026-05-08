Luptător MMA, ucis ca în filme. Rogerio Silva a fost executat într-un magazin

Sportivul brazilian a fost împușcat mortal după o urmărire. Incidentul s-a produs în statul Mato Grosso, iar agresorii sunt în libertate.

Rogerio Silva Santos, în vârstă de 36 de ani, cunoscut sub porecla „Cachorro Louco”, a fost ucis în orașul Lucas do Rio Verde. Doi suspecți înarmați l-au urmărit pe sportiv, care a încercat să se ascundă în interiorul unui mic magazin alimentar. Atacatorii l-au împușcat de la mică distanță, chiar la intrarea în local, după care au fugit de la fața locului. Până în prezent, poliția nu a reținut nicio persoană.

Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului la scurt timp după incident, însă luptătorul a murit înainte de sosirea ambulanței și a forțelor de ordine.

„Cei doi suspecți au împușcat victima de cel puțin trei ori”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliției Civile.

Rogerio era originar din Almeirim, statul Para, la aproximativ 70 de ore de mers cu mașina de locul crimei, iar motivul prezenței sale acolo rămâne deocamdată necunoscut. Acesta candidase fără succes la alegerile locale din orașul natal în anul 2020. În cușcă, brazilianul a pierdut toate cele opt meciuri disputate la profesioniști, ultima sa apariție oficială având loc în martie 2018.

Fost luptător UFC, găsit mort în închisoare

Un alt incident a implicat recent un nume cunoscut din Brazilia. Godofredo Pepey, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit decedat într-o închisoare din Florida. Fostul sportiv din UFC era arestat de la sfârșitul lunii iunie, fiind suspectat de violență domestică asupra soției sale, Samara Mello.

Născut la Fortaleza, Pepey a debutat în artele marțiale mixte la doar 15 ani, în 2003. El a ajuns în UFC în 2012, unde a evoluat timp de șase ani, până când organizația a decis să nu îi mai prelungească înțelegerea.

