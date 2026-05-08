Englezii au întors rezultatul din tur contra Nottingham Forest și s-au impus categoric în retur, după eșecul cu 0-1 din prima manșă. În ultimul act, formația din Birmingham o va întâlni pe SC Freiburg, pe 20 mai, la Istanbul.

A șasea finală europeană pentru Emery

Pentru Unai Emery va fi a șasea finală de Europa League din carieră și are deja un palmares impresionant în competiție.

Tehnicianul spaniol a cucerit trofeul de trei ori consecutiv cu Sevilla FC, în 2014, 2015 și 2016, după finale câștigate contra lui Juventus, FC Dnipro și Liverpool FC.

Singura finală pierdută a venit în 2019, atunci când o pregătea pe Arsenal FC, învinsă de Chelsea.

În 2021, Emery și-a trecut în cont al patrulea trofeu, după ce Villarreal CF a învins-o dramatic pe Manchester United la loviturile de departajare.

Acum, spaniolul are șansa să câștige pentru a cincea oară competiția și să își confirme reputația de „Mr. Europa League”.

Ollie Watkins: „Istoricul lui vorbește de la sine”

Atacantul Ollie Watkins l-a elogiat pe Emery după calificarea în finală.

„Istoricul lui vorbește de la sine. Acum trebuie să mergem și să câștigăm trofeul”, a spus vârful lui Aston Villa.

La rândul său, Unai Emery a transmis că echipa sa trebuie să mai facă „ceva fantastic” pentru suporteri.

Totuși, tehnicianul spaniol nu subestimează adversarul din finală: „Echipele germane sunt foarte dificile, au antrenori și jucători foarte buni”, a declarat Emery înaintea duelului cu SC Freiburg.