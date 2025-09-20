Formația ardeleană ocupă locul #11 în Superliga României, cu șapte puncte, la egalitate cu sibienii de la Hermannstadt.



Situația este cu atât mai gri pentru ardeleni, întrucât ultimul loc ce asigură accederea în play-off, ocupat de Unirea Slobozia, este la șapte puncte distanță.



Sub CFR se află și FCSB, campioana en-titre și o echipă ce se anunța o candidată serioasă la titlu. Este demn de menționat și faptul că CFR are un meci în minus disputat.



Următorul test pentru CFR este acasă, împotriva celor de la UTA Arad, duminică, 21 septembrie, de la ora 18:15, LIVE TEXT pe Sport.ro.



Cristi Balaj, cât de poate de sincer: „M-am gândit să plec de la CFR!”



În contextul rezultatelor dezamăgitoare, printre care și înfrângerea istorică cu 2-7 în Conference League, în fața suedezilor de la Hacken, Cristi Balaj a dezvăluit că s-a gândit să plece de la club.



„M-am gândit să plec de la CFR. Am discutat, nu voiam să se afle acest amănunt. Diferența a făcut-o domnul Varga, un om care a investit zeci de milioane în echipă. Mi-a spus că nu e corect să las echipa la greu. Știam că urma să-l numească pe Mandorlini. M-a rugat frumos să-l ajut, am mai lucrat cu Mandorlini și știa că ține la mine și că mă apreciază.



M-a rugat să mă ocup de instalarea lui. N-a fost foarte greu să mă convingă să rămân. Eram supărat, nici nu știam în ce direcție să mă îndrept. Aveam o combinație de sentimente. Mi se părea mult mai simplu să plec decât să rămân. Așa că am ales a doua cale. Dacă am făcut bine sau nu, habar nu am. Până la urmă, nu există om de neînlocuit”, a recunoscut Cristi Balaj la sptfm.ro.

