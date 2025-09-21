CFR Cluj nu a reușit să se califice în cupele europene în acest sezon, după ce în play-off-ul pentru accederea în Conference League a fost de-a dreptul decimată de suedezii de la Hacken cu 7-3 la general.



În Superliga, trupa de pe ”Constantin Rădulescu” a bifat doar șapte puncte în opt meciuri, cu o singură victorie înregistrată, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și trei eșecuri.



Alex Chipciu a dat verdictul despre situația critică în care se află CFR Cluj



Vineri seară, ”U” Cluj a fost învinsă la Pitești de FC Argeș cu 1-0, iar Alexandru Chipciu, veteranul ”șepcilor roșii”, a sugerat că CFR Cluj se află într-o situație mai rea decât cea pe care o străbate echipa sa!



Trupa lui Sabău e pe opt în clasament cu 13 puncte obținute după 10 etape.



”Am pierdut. Cred că ne-a destabilizat cartonașul roșu, am intrat în degringolada aia. Știam că ei o să cadă dacă o să avem posesia și mai multe ocazii.



Ne-au prins, am luat gol. Am jucat și 10 la 10, dar nu am mai putut să facem nimic. Cred că avem o problemă la jocul ofensiv.



Play-off-ul nu e jucat. CFR Cluj e mai rău decât noi. Eu simt că e calitate la echipă”, a spus Alex Chipciu.



Cum arată clasamentul

