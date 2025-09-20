Ajuns la 32 de ani, atacantul francez care a scris istorie la CFR Cluj a marcat primul său gol pentru Anagennisi Karditsa, în liga a doua din Grecia, și speră la un nou început al carierei.



Ultima dată când Omrani înscria într-un meci oficial era în ianuarie 2023, pentru FCSB, într-o victorie cu Hermannstadt, 1-0. De atunci, au urmat perioade complicate: Petrolul, Wisla Cracovia, Poli Iași, dar niciun gol.



Acum, în duelul cu Makedonikos (3-0), francezul a deschis scorul cu o execuție simplă, dar prețioasă, care l-a descătușat după aproape trei ani de secetă.



Omrani are șapte trofee cu CFR



Omrani a scris istorie în România cu CFR Cluj: cinci titluri, două Supercupe, goluri în Europa, inclusiv împotriva lui Celtic. În 2019 a fost desemnat „Cel mai bun jucător străin” în Liga 1.



La FCSB, atacantul a strâns 22 de meciuri, a înscris două goluri și a livrat două pase decisie.



Dacă vorbim despre alte echipe din România, situația e cu atât mai gri. Atât la Petrolul, cât și la Poli Iași, nu a reușit nici să înscrie, nici să paseze decisiv, într-un total de 13 meciuri combinat.

