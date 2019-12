Urmarim si comentam impreuna CFR CLUJ - SEPSI pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro.

CFR CLUJ - SEPSI 0-0

Echipele de start:



CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Itu, Culio, A. Paun - V. Costache, Rondon, Omrani

Rezerve: J. Fernandez - Peteleu, Cestor, Djokovic, Bordeianu, Petrila, L. Traore

Sepsi: Niczuly - Barisic, Bouhenna, Tincu - R. Dimitrov, Vasvari, Velev, Fl.Stefan - Carnat, Safranko, M. Stefanescu

Rezerve: Fejer - I. Fulop, Diakhite, Andrezly, R. Deaconu, Csiszer, Salli

CFR Cluj - Sepsi, ora 18:00, este meciul pe care echipa lui Dan Petrescu este obligata sa il castige. Ardelenii s-au incurcat etapa trecuta contra lui Hermannstadt, scor 1-1, si le-au permis celor de la FCSB sa se apropie. Coman&Co este acum la doar cinci puncte in conditiile in care mai are de jucat restanta cu Voluntari.

Dan Petrescu da vina pe programul incarcat pentru evolutia oscilanta din ultima vreme. Petrescu a cerut chiar o derogare pentru partida de etapa viitoare pentru a putea pregati meciul decisiv cu Celtic din Europa League. Nu a gasit deocamdata clementa la LPF.



"Este un campionat foarte echilibrat. Sunt convins 100%, chiar daca multi o sa ma critice, ca daca noi nu jucam in cupele europene asa multe meciuri, aveam cel putin 10 puncte in plus. Si am fi fost detasati in momentul asta. Dar programul asta imposibil, infernal, ne face sa nu avem punctele pe care mi le doream eu. Sa pierdem deja trei meciuri, care inainte, oriunde am antrenat in Romania, trei meciuri pierdeam intr-un an", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.

Sepsi, pe de alta parte, are nevoie neaparata de puncte. Desi sunt pe locul 10 in campionat, cei de la Sepsi sunt la doar doua puncte deasupra liniei de retrogradare, astfel ca orice pas gresit ii poate arunca in zona rosie a clasamentului. Sepsi a castigat doar trei meciuri in acest campionat, ultima victorie venind chiar in etapa trecuta, contra Craiovei.

In tur Sepsi si CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1.



Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis - Cestor, Boli, Burca, Camora - Bordeianu, Djokovic, Culio - Deac, Omrani, Paun

Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Barisic, Diakhite, Stefan - Vasvari, Velev - Carnat, Fulop, Moussa - Safranko