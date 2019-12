Regreta venirea la CFR? Pascanu, revoltat dupa ultimele critici din partea lui Petrescu

Ultimul meci de campionat a adus si primele critici pentru Alexandru Pascanu

Vazut ca un fundas promitator dupa evolutiile foarte bune de la Campionatul European U-21, Pascanu a ajuns in vara la campioana CFR Cluj, insa evolutiile sale l-au nemultumit pe antrenorul Dan Petrescu.

"Bursucul" a rabufnit dupa egalul cu Hermannstadt, 1-1, si l-a criticat dur pe fundasul adus din Anglia: "Se vede lipsa de experienta a lui Pascanu, nu joaca ce vreau eu! Nu are inca meciuri, e un baiat excelent, vrea, dar nu e 100%, nu poate face fata la ce vrem noi".

In perioada de mercato din vara, Pascanu a avut sansa de a semna cu FCSB, care ii oferea un salariu dublu, dar nu a acceptat temandu-se de criticile patronului Gigi Becali.

Daca ar fi semnat cu ros-albastrii, Pascanu ar fi fost a treia varianta pe postul sau, insa la CFR este al cincilea fundas dupa Andrei Burca, Mike Cestor, Kevin Boli si Paulo Vinicius.

Doar regula U-21 il mai poate propulsa in primul 11 al lui CFR, doar ca Petrescu a ales sa ii foloseasca mai des pe Itu si Costache.

In acest sezon, Pascanu a evoluat in doar 2 meciuri ca titular la CFR din cele 35 disputate in prima parte a sezonului 2019/2020.