Hermannstadt - CFR 1-1 | Deac a fost vizibil iritat dupa egalul de la Sibiu! "Mi-e frig", raspunsul sec al atacantului lui CFR

Echipa antrenata de Dan Petrescu nu a bifat nicio victorie in ultimele 7 deplasari, iar fotoliul de lider pare in pericol: CFR mai are doar un punct avans in fata Astrei, ocupanta locului doi.

Pe stadionul proaspat inaugurat de sibieni, clujenii nu au reusit sa se impuna, desi au condus cu 1-0, prin golul inscris de Omrani, in minutul 80. Petrisor Popescu a dat lovitura cu 5 minute inainte de final si a stabilit rezulatul final, din penalty, 1-1.

"De ce sa se complice lupta la titlu? Conteaza unde suntem cand se termina campionatul, cand se trage linie, sa fim acolo sus. Urmeaza play-off-ul, acolo va fi care pe care! Noi nu ne-am creat foarte multe ocazii in prima repriza, in a doua a fost ceva mai bine: am resuit sa marcam, dar dupa care a venit acel penalty. Stiam ca va fi un meci inchis, cu o echipa care se apara, de aceea ne-am propus sa le dam gol cat mai repede ca sa iasa la loc si sa se deschida", a declarat Deac, la finalul partidei.

Intrebat cum se simte dupa acest egal, Deac a raspuns sec: "Mi-e frig!".

Ciprian Deac nu a fost titular in infrangerea cu Lazio din Europa League, iar tensiunea pare ca este prezenta intre el si antrenor.

"Eu sunt jucator, da? Sunt angajat, am sefi care decid ce se intampla. Eu imi fac treaba cat mai bine, <<mister>> alege primii 11. Noi suntem 30 jucatori de valori apropiate, la CFR nu exista jucator de neinlocuit", a incheiat Deac.