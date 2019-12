Petrescu, nemultumit de programul incarcat: "Daca nu jucam in cupele europene, aveam 10 puncte in plus!"

CFR Cluj este lider in campionat, dar Dan Petrescu este nemultumit.

Petrescu este deranjat de faptul ca programul este mult prea incarcat avand in vedere ca ardelenii trebuie sa joace si in cupele europene.

Antrenorul CFR-ului este convins ca daca echipa sa nu ar fi fost angrenata si in Europa League, ar fi avut cel putin 10 puncte in clasament.

"Este un campionat foarte echilibrat. Sunt convins 100%, chiar daca multi o sa ma critice, ca daca noi nu jucam in cupele europene asa multe meciuri, aveam cel putin 10 puncte in plus. Si am fi fost detasati in momentul asta. Dar programul asta imposibil, infernal, ne face sa nu avem punctele pe care mi le doream eu. Sa pierdem deja trei meciuri, care inainte, oriunde am antrenat in Romania, trei meciuri pierdeam intr-un an", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.

Dupa 18 meciuri jucate, CFR are 35 de puncte. Astra, ocupanta locul 2, are 34 de puncte, in timp ce Viitorul e pe locul 3 cu 32 de puncte.