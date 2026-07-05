EXCLUSIV Dezvăluirile lui Emanuel Gyenes după accidentul din Dakar: „Am avut zece zile cu vedere dublă”

Dezvăluirile lui Emanuel Gyenes după accidentul din Dakar: „Am avut zece zile cu vedere dublă” Sporturi
SPORT.RO
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Pilotul român Emanuel Gyenes a dezvăluit suferința prin care a trecut la ediția din acest an a Raliului Dakar, în urma căzăturii dure suferite pe traseu în etapa a treia.

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Din articol

În luna ianuarie 2026, motociclistul sătmărean a luat startul în cea mai dificilă competiție de rally-raid din lume. Gyenes a început cursa în forță, câștigând prologul și primele probe din clasa Original by Motul. Totuși, parcursul său a fost dat peste cap în a treia probă specială, la kilometrul 316. Pe un traseu complicat, marcat de canioane și zone stâncoase, românul a suferit un accident grav care l-a scos din lupta pentru primul loc, transformând restul raliului într-o cursă de supraviețuire.

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Monitorizat din elicopter pe traseul din deșert

Deși accidentat, sportivul a reușit să ajungă la linia de sosire, clasându-se pe locul 4 la categoria sa și pe poziția a 25-a la general. Prezent la Pro TV, în cadrul emisiunii „Fața la joc”, Gyenes a povestit în detaliu despre urmările accidentului din 6 ianuarie și recuperarea întârziată:

„Când am venit acasă, am făcut un RMN, acolo nu există această posibilitate, doar radiografie, dar oasele nu le-am avut fracturate. Ligamentul dintre două oase de la mână s-a rupt și dacă nu mă operam făceam artroză, nu mai puteam să-mi folosesc mâna. Dar din păcate prea târziu m-am operat. Am căzut pe 6 ianuarie și eu m-am operat pe 18 martie și ligamentul meu original s-a retras și a trebuit să fie reconstruit.

Am continuat. Am avut zece zile cu vedere dublă. Trei zile am fost monitorizat 100%. Au pus un elicopter pe mine și trei zile a venit după mine.

Vedeam doar cu coada ochiului drept și sunt multe poze în care se vede că stau deasupra ambreiajului și m-au întrebat și băieții din elicopter de ce îmi țin așa capul și le-am spus că doar așa pot să văd”.

Clasa Original by Motul a fost câștigată de Benjamin Melot. Competiția din acest an a rămas un punct de referință în motorsportul românesc, aducând și prima victorie la general pentru o marcă din România, prin succesul obținut de echipajul Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin pe modelul Dacia.

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