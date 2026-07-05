Darius Olaru, Vlad Chiricheș, Lukas Zima, Daniel Graovac, Mamadou Thiam, Baba Alhassan, Alexandru Pantea, Alexandru Maxim, Ionuț Cercel și David Kiki sunt jucătorii care au părăsit în această vară echipa patronată de Gigi Becali.

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FCSB a încasat trei milioane de euro în schimbul lui Darius Olaru, iar Alexandru Pantea și Ionuț Cercel au fost împrumutați la Levadiakos, respectiv Farul Constanța. În rest, Gigi Becali nu a dorit să le prelungească fotbaliștilor contractele, iar aceștia au rămas fără angajamente.

David Kiki a surprins după despărțirea de FCSB. Fundașul lateral din Benin nu a reușit să își găsească până în acest moment o nouă echipă, motiv pentru care este nevoit să se antreneze de unul singur pentru a rămâne în formă.

Kiki a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare antrenându-se în parcurile din București. Kiki a scris și un mesaj lângă videoclipul postat: ”Fără scuze, doar muncă”.

Gigi Becali: ”Nu mai aduc ciurucuri ca Kiki!”

Recent, David Kiki a fost jignit de Gigi Becali, într-un moment în care patronul de la FCSB vorbea despre viitoarele achiziții de la echipă.

”Bucuria fanilor, am adus un jucător, azi cercetez încă 5, un atacant şi patru mijlocaşi, din care aleg unul. Dar nu ne grăbim. Toată lumea tatonează. Nu mai aduc ciurucuri ca Kiki sau ca Vasilică, Ionică. Ori aduc marfă, ori nu mai aduc”, a spus Gigi Becali la finalul lunii iunie.