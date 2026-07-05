Fostul antrenor al lui Liverpool a acceptat propunerea Federației Germane de Fotbal de a deveni selecționerul echipei naționale, după eșecul suferit de Mannschaft la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Nemții au părăsit turneul final în 16-imile competiției, după 1-1 (3-4 d.l.d.) cu Paraguay.

Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei

Deși anunțase că nu are de gând să își dea demisia de la echipa națională după eliminarea de la Mondial, Julian Nagelsmann s-a răzgândit după ce a luat parte la o ședință de trei ore și jumătate la birourile DFB.

În cursul zilei de vineri, a fost oficializată plecarea lui Nagelsmann, care și-a luat rămas bun printr-un mesaj inclus în comunicatul federației germane. În același comunicat, se specifica faptul că federalii nemți negociază cu Jurgen Klopp.

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat duminică la orele prânzului că Jurgen Klopp și-a dat acordul pentru a deveni noul selecționer al Germaniei.

Se pare că ar fi vorba despre un contract pe termen lung cu Federația Germană de Fotbal. În aceste momente, se discută încă felul în care Jurgen Klopp va părăsi grupul Red Bull, unde activează din ianuarie 2025, în funcție de manager sportiv global.

Cei din grupul Red Bull se gândesc deja la un înlocuitor, iar Oliver Glasner ar fi favorit la acest post, însă Romano precizează că acesta urmează să semneze cu Nottingham Forest.