CFR CLUJ - GAZ METAN | Prima declaratie a lui Mihai Teja despre inlocuirea lui Dica la FCSB: "Nu stiu ce va fi in viitor!"

Mihai Teja a dezmintit informatiile ca este in discutii cu FCSB.

CFR Cluj - Gaz Metan 2-2 / Cei de la Gaz Metan au trecut pe langa o victorie mare la Cluj, insa au fost aproape de a pierde pe terenul liderului, Culio ratand un penalty in prelungiri. Mihai Teja a vorbit dupa partida si despre posibila plecare la FCSB.

"Al doilea cartons mi s-a parut prea usor acordat si la doar 30 de secunde la primul. Nu cred ca a fost un fault care sa-i puna in pericol integritatea. Dumneavoastra analizati fazele, poate gresesc eu. Puteam sa castigam mai multe puncte, am pierdut 2 puncte in ultima secunda cu Dinamo, am pierdut si aici pentru ca in minutul 86 aveam 2-1. Dar tinand cont ca la ultima faza au avut penalty, pana la urma am avut noroc.



Noi incercam sa jucam asa la fiecare meci, nu a fost o tactica speciala pentru CFR Cluj. Incercam sa avem posesie, sa avem contraatacuri rapide. Ceea ce facem la antrenamente incepe sa se vada pe teren.



Nu sunt in negocieri, sunt subiecte de presa. FCSB are antrenor, trebuie sa-l respectam. Sunt la Gaz Metan Medias, ceea ce vad in ziare nu stiu de unde apare. Nu am vorbit cu nimeni de la FCSB, nu am fost sunat de nimeni. Nu stiu ce se va intampla in viitor, insa nu este adevarat in acest moment" a spus Mihai Teja la Digi Sport.