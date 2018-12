Ce ganduri are Ianis Hagi?! Declaratia SURPRIZA a jucatorului de la Viitorul despre fostii coechipieri ajunsi la FCSB: "Poate se va intampla intr-o zi!"

Ianis Hagi a vorbit despre meciul cu FCSB si a facut o marturisire interesanta.

Ianis Hagi a vorbit inainte de meciul cu FCSB din campionat si a facut o declaratie interesanta.

El a marturisit ca se bucura pentru fostii lui colegi de la Viitorul ca au ajuns la FCSB si ca e o placere sa joace impotriva lor in campionatul intern si alaturi de ei in nationala.

Ianis a spus, totodata, ca spera ca intr-o zi sa mai joace impreuna si la echipa de club.

"Ma bucur pentru fostii mei colegi ca au ajuns acolo. Sunt decisivi pentru echipa lor si ma bucur ca le merge bine. Este o placere sa joc alaturi de ei la nationala si impotriva lor. Poate pe viitor vom juca impreuna si la echipa de club, cine stie.

Sunt concentrat la ceea ce am de facut aici, din iarna incolo sa fim linistiti in ceea ce priveste calificarea in playoff. Nu ma gandesc la altceva. Sunt fericit ca am ajuns un fotbalist important in Liga 1, ma bucur ca am putut confirma de la intoarcerea in Romania, dar datorez totul clubului. Toata echipa joaca bine, avem jucatori de calitate si suntem un grup puternic si unit", a spus Ianis Hagi la conferinta de presa dinaintea duelului cu FCSB de duminica.