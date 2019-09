Dan Petrescu a creat un monstru! CFR Cluj va juca peste 45 de meciuri pana la finalul anului 2019

In acest sezon, CFR Cluj a jucat deja 20 de meciuri oficiale si mai are programate inca 18 pana la finalul anului.

In actualul sezon, echipa antrenata de Dan Petrescu a jucat 7 meciuri amicale, 11 partide in intrecerile interne (1 in Supercupa, 10 in Liga 1) si 9 in competiile europene (8 in preliminarii Liga Campionilor, 1 in grupa de Europa League). Pana la finalul lunii decembrie 2019, „ceferistii” mai trebuie sa joace 12 in Liga 1, 5 in grupa de Europa League, 1 in Cupa Romaniei (+1, daca elimina pe FC Botosani) si inca 2 meciuri amicale in perioada in care echipa nationala va juca in preliminariile Euro 2020 cu Insulele Feroe (12 octombrie), Norvegia (15 octombrie) si Suedia (15 noiembrie).

Performanta este cu atat mai meritorie cu cat echipa se afla pe primul loc in Liga 1 si e lider provizoriu in grupa de Europa League, dupa ce a trecut de trei tururi preliminare in Liga Campionilor si a fost eliminata greu in play-off. Jucatorii CFR-ului vor avea un sezon foarte incarcat, cu 38 de meciuri oficiale in 2019, la care se vor mai adauga, in prima jumatate a lui 2020, inca 14 in Liga 1 (4 din returul sezonului regulat + 10 in play-off), plus alte cateva in Cupa Romaniei si pentru echipa nationala.

MECIURILE LUI CFR CLUJ DIN ACEST SEZON

Meciuri de pregatire jucate:

18 iunie - Orenburg (1-0)

22 iunie - Steaua Rosie Belgrad (1-1)

26 iunie - NK Osijek (2-1)

28 iunie - Mlada Boleslav (1-0)

29 iunie - Sparta Praga (1-0)

7 septembrie - Karpaty Lviv (0-1)

Meciuri oficiale jucate:

6 iulie / CFR Cluj - Viitorul 0-1 (Supercupa Romaniei)

9 iulie / Astana - CFR Cluj 1-0 (turul 1 preliminar Liga Campionilor)

13 iulie / CFR Cluj - Poli Iasi 1-1 (Liga 1)

17 iulie / CFR Cluj - Astana 3-1 (turul 1 preliminar Liga Campionilor)

20 iulie / Academica Clinceni - CFR Cluj 1-4 (Liga 1)

24 iulie / CFR Cluj - Maccabi Tel Aviv 1-0 (turul 2 preliminar Liga Campionilor)

27 iulie / CFR Cluj - Dinamo 1-0 (Liga 1)

30 august / Maccabi Tel Aviv - CFR Cluj 2-2 (turul 2 preliminar Liga Campionilor)

3 august / Chindia Targoviste - CFR Cluj 1-4 (Liga 1)

7 august / CFR Cluj - Celtic 1-1 (turul 3 preliminar Liga Campionilor)

10 august / CFR Cluj - FC Hermanstadt 3-0 (Liga 1)

13 august / Celtic - CFR Cluj 3-4 (turul 3 preliminar Liga Campionilor)

17 august / Sepsi Sf. Gheorghe - CFR Cluj 1-1 (Liga 1)

20 august / CFR Cluj - Slavia Praga 0-1 (play-off Liga Campionilor)

24 august / CFR Cluj - FC Botosani 4-1 (Liga 1)

28 august / Slavia Praga - CFR Cluj 1-0 (play-off Liga Campionilor)

31 august / Astra Giurgiu - CFR Cluj 3-2 (Liga 1)

13 septembrie / CFR Cluj - FC Voluntari 5-0 (Liga 1)

19 septembrie / CFR Cluj - Lazio 2-1 (grupa Europa League)

22 septembrie / FCSB - CFR Cluj 0-0 (Liga 1)

Meciuri oficiale care urmeaza sa se dispute pana la finalul anului:

25 septembrie / FC Botosani - CFR Cluj („16”-imi Cupa Romaniei)*

29 septembrie / CFR Cluj - Gaz Metan Medias (Liga 1)

3 octombrie / Celtic - CFR Cluj (grupa Europa League)

5 octombrie / Viitorul - CFR Cluj (Liga 1)

19 octombrie / CFR Cluj - CS „U” Craiova (Liga 1)

24 octombrie / Rennes - CFR Cluj (grupa Europa League)

26 octombrie / Poli Iasi - CFR Cluj (Liga 1)

2 noiembrie / CFR Cluj - Academica Clinceni (Liga 1)

7 noiembrie / CFR Cluj - Rennes (grupa Europa League)

9 noiembrie / Dinamo - CFR Cluj (Liga 1)

23 noiembrie / CFR Cluj - Chindia Targoviste (Liga 1)

28 noiembrie / Lazio - CFR Cluj (grupa Europa League)

30 noiembrie / FC Hermannstadt - CFR Cluj (Liga 1)

4 decembrie / CFR Cluj - Sepsi (Liga 1)

7 decembrie / FC Botosani - CFR Cluj (Liga 1)

12 decembrie / CFR Cluj - Celtic (grupa Europa League)

14 decembrie / CFR Cluj - Astra (Liga 1)

21 decembrie / FC Voluntari - CFR Cluj (Liga 1)

* CFR Cluj va mai juca pana la finalul anului meciul din optimile de finala ale Cupei Romaniei, daca va elimina pe FC Botosani in „16”-imi, dar si inca doua meciuri amicale prilejuite de pauzele pentru partidele echipei nationale din preliminariile Euro 2020.