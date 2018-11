CFR Cluj - Dunarea Calarasi 0-0 | Prima reactie a lui Alexa dupa oferta primita de la Astra: "Este o echipa de nivelul Craiovei! Vorbim zilele urmatoare"

Dunarea Calarasi a reusit sa o incurce pe CFR Cluj, rezultat de care poate profita FCSB. Echipa lui Dica poate trece pe primul loc, daca o bate pe Dinamo.

Dan Alexa nu a dezmintit faptul ca ar fi primit o oferta pentru inlocuirea lui Gheorghe Multescu la Astra. Din contra, Alexa a dat de inteles ca ar putea sa preia echipa in perioada de pauza pentru meciurile nationalei.

"CFR nu e intamplator la al 8-lea meci in care nu a pierdut. Am stat bine pe teren, am avut acea sansa mare a lui Mediop. Ne da multa incredere acest rezultat.



Nu vreau sa comentez astazi, vreau sa vorbesc doar de acest meci. Vom vedea ce se va intampla maine. Vorbim maine. S-a creat un grup bun, am o echipa de jucatori fantastice. Ii iubesc pe toti baietii. Nu vreau sa comentez pentru ca in acest moment nu este nimic, vom vedea in urmatoarele zile.



Eu cred ca Astra are un lot de play-off, este de nivelul Craiovei exceptand Mitrita. Au castigat campionatul in trecut, s-au luptat mereu in fruntea clasamentului. Nu stiu ce se intampla acolo, dar cred ca se poate mult mai mult" a spus Dan Alexa la Digi Sport.

"Vom vedea daca voi ajunge la Astra. Nu-l cunosc pe Alibec, nu stiu caracterul lui, dar cred ca are un potential mare. Daca voi ajunge candva la Astra, cu siguranta voi incerca sa scot maxim de la Alibec" a spus Alexa in conferinta de presa.