CFR, DISPERATA sa ramana pe primul loc! ACUM LIVE CFR 0-0 Calarasi! Doua sanse URIASE in doua minute pentru CFR

AICI AI TOATE FAZELE IMPORTANTE ALE MECIULUI!

CFR 0-0 CALARASI

min 23: Sut Deac de la marginea careului, pozitie excelenta, dar reluarea e slaba. Prinde Straton.

min 20: Inca o sansa imensa de gol pentru CFR! Actiune in viteza a campioanei, Djokovic ii trimite in stanga lui Culio, care il gaseste in cativa metri pe Paun. Reluarea acestuia din pozitie excelenta se duce alaturi!!!

min 18: Ratare uriasa CFR! Vinicius trimite cu capul dupa un corner, Straton e atent si intervine superb, de sub bara! Scorul ramane 0-0!



min 1: A inceput meciul!

Echipele de start: