CFR 0-0 CALARASI | Prostie MAXIMA! Cea mai stupida eliminare a anului in Romania: s-a luat de propriul portar si a luat rosu, desi abia intrase pe teren

Moment incredibil in prelungirile meciului de la Cluj!

Alex Munteanu a primit cartonas rosu pentru ca s-a certat cu propriul portar! Munteanu intrase pe teren in minutul 82, in locul lui Keyta.

In minutul 95, Straton s-a indreptat nervos spre Munteanu pentru a-i reprosa interventia gresita la o faza. Mijlocasul a reactionat nervos, iar arbitrul Barsan i-a dat rosu direct! Si Straton a fost avertizat!



"Ne-am certat, a fost tensiune, o s-o rezolvam intre noi in vestiar", a explicat Straton dupa joc.