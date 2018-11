CFR Cluj, OFERTA pentru Sumudica: "Simpatia e reciproca!" Detalii de la negocieri

Marius Sumudica dezvaluie ca a negociat cu CFR Cluj.

CFR l-a chemat pe Sumudica, anunta fostul campion cu Astra. Antrenorul mai vorbeste si despre doua oferte din Turcia, dar sustine ca vrea sa-si duca la capat contractul cu Al Shabab.

"Am avut niste discutii cu domnul Varga (n.r. - patronul clubului CFR Cluj, Nelu Varga). Probabil simpatia e reciproca. Dar deocamdata nu se pune problema sa vin la CFR, eu sunt acolo (n.r. - la Al Shabab). In momentul de fata mai am si doua oferte din Turcia, dar nu pot sa le dau curs. Vreau sa continui ce am inceput la Al Shabab. Eu in cariera mea foarte greu am plecat de la echipe. Am stat doi ani la Astra, un an la Chiajna, in Dubai un an, am inchis un an in Turcia... acum sper sa o duc cat mai mult la Al Shabab. Pentru ca in Arabia Saudita deja s-au schimbat 6 antrenori din cei 16", a afirmat Sumudica.

"Cand am ajuns in Arabia Saudita toata lumea imi canta prohodul, toti spuneau ca Al Shabab o sa retrogradeze, ca nu a facut transferuri bune. Dar uite ca si cu acele transferuri, cu bani putini, suntem pe 4, loc care in mod normal duce in Champions League (n.r. - Liga Campionilor Asiei) pentru ca in Arabia Saudita in mod normal Cupa o castiga una din primele trei echipe. Dar eu nu am un asemenea obiectiv (n.r. - participarea in Champions League). Oricum, suntem pe un trend ascendent, am pierdut doar un meci cu Al Hilal, si ala nemeritat, in 10 oameni. Daca nu era acel meci eram neinvinsi acum", a adaugat tehnicianul.

Cei doi jucatori romani pe care ii are in lot, Constantin Budescu si Valerica Gaman, sunt bine vazuti la Al Shabab. "Budescu a avut o problema cu genunchiul, i-a recidivat o accidentare din perioada cand era la FCSB. El marcase, era bine vazut acolo, dar a venit problema asta si a trebuit sa faca pauza 1 luna si jumatate. La ultimul meci l-am bagat 15 minute sa intre si sa aiba ritm de joc. Are timp pana la derby-ul cu Al Nasr sa se puna pe picioare. Gaman este foarte bine, e unul dintre cei mai buni fundasi centrali din Arabia Saudita la ora actuala. El are contract doi ani si clubul vrea sa il mai prelungeasca pe inca doi. Sunt multumiti cei din conducere pentru ca avem cea mai buna aparare din campionat, alaturi de Al Hilal, cu doar 6 goluri primite", a spus antrenorul.

Sumudica nu a fost surprins de faptul ca doi arbitri romani, Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs, au oficiat in aceasta saptamana in Champions League. "Nu ma surprinde ca am avut doi arbitri in Champions League. Ii felicit, inseamna mult pentru fotbalul romanesc daca tot nu avem echipe. Daca eu am putut sa intorc si VAR-ul (n.r. - sistemul de arbitraj video), va dati seama ce se intampla si cu ipsosul. M-am descurcat si cu VAR-ul, cred ca ma descurc si cu mistria", a adaugat in gluma antrenorul.