CFR Cluj, decizie FINALA in privinta revenirii lui Dan Petrescu! Ce veste a primit Toni Conceicao

CFR Cluj nu are liniste, desi e prima in clasament.

Directorul sportiv al gruparii de fotbal CFR Cluj, Daniel Stanciu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca antrenorul Antonio Conceicao are toata increderea clubului si mana libera la echipa, dupa ce in presa au aparut fragmente din contractul sau care sugerau o implicare a conducerii in alcatuirea formatiei din Gruia.



''Sunt aici ca imputernicit al celor din conducerea clubului si al membrilor Consiliului de Administratie sa spun ca Toni Conceicao are increderea noastra totala, are mana libera in tot ceea ce face din punct de vedere sportiv, fotbalistic si tehnic, suntem multumiti de munca pe care a depus-o pana in acest moment. Daca lucrurile vor continua asa ne gandim serios sa prelungim contractul pentru inca un sezon, suntem in obiective si ne dorim sa construim o echipa nu numai care sa castige campionatul, ci si sa participe in sezonul viitor in grupele Champions League sau Europa League'', a afirmat Stanciu.

Oficialul a comentat si unele lucruri legate de contract si de fragmentele publicate: ''Referitor la contract, sunt anumite aspecte scoase din context, dau exemplu - o evaluare a Consiliului de Administratie; Consiliul de Administratie se intalneste odata la trei luni, e format din oamenii care investesc in club si toti cei angajati la club suntem supusi evaluarii. In legatura cu implicarea Consiliului de Administratie sau a conducerii in alcatuirea echipei, poate formularea nu e cea mai fericita, insa se referea strict la strategia pe care clubul o are, stiti regulamentul cu jucatorul Under-21, si mai important ca trebuie sa pregatim un al doilea jucator U21 ca titular pentru urmatorul sezon. E clar ca lucrurile acestea le discutam aproape zilnic cu staff-ul tehnic si in special cu Toni Conceicao. V-a confirmat si el si va confirm si eu ca Toni Conceicao este singurul care decide primul unsprezece, lotul de 18 si jucatorii care nu fac parte din lot. Nimeni nu a intervenit peste el''.

Stanciu l-a felicitat pe tehnician pentru taria de caracter de care a dat dovada in ultima perioada dupa mai multe stiri controversate legate de CFR Cluj: ''Cred ca nu e normal, dar pe de o parte inteleg ca atunci cand te lupti acolo sus razboaiele nu se duc numai pe teren, sa apara astfel de stiri, suntem alaturi de Toni Conceicao si oarecum il felicit pentru taria de caracter de care a dat dovada in ultima vreme''.

Directorul sportiv al clubului clujean s-a referit la incercari de destabilizare prin intermediul mass-media, insa a subliniat ca atmosfera e una buna la club, iar conducerea este multumita de colaborarea cu antrenorul.

''Au fost tot felul de stiri care au incercat sa ne destabilizeze, important e sa fim uniti, sa reprezentam un grup - conducere, staff tehnic, jucatori. Jucatorii sunt multumiti de munca pe care o face staff-ul tehnic in acest moment, conducerea clubului este multumita de ceea ce lucreaza staff-ul tehnic si vrem sa continuam'', a precizat Stanciu.

In legatura cu strategia de transferuri a campioanei, Stanciu a explicat: ''Ne intereseaza doar jucatori Under-21, pentru ca trebuie sa pregatim pentru urmatorul sezon, sunt jucatori care nu vor mai intra in aceasta categorie dintre cei pe care ii avem acum si incercam sa tintim jucatori importanti care sa ne ajute si care sa vina sa joace titulari pe pozitia de Under-21, dar daca se va ivi posibilitatea in iarna sau la vara sa aducem un jucator care sa fie de primul unsprezece atunci nu vom ezita sa o facem''.