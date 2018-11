"Il vor Steaua, CFR si Craiova!" Surpriza uriasa: Becali a intrat in cursa pentru jucatorul MAGIC venit de la PSG!!!

Becali anunta acum doua luni ca nu l-ar transfera pe Ongenda nici daca Botosaniul e dispus sa-l lase gratis la FCSB.

Lucrurile par sa se fi schimbat intre timp. Fostul jucator al lui PSG e dorit de cele mai bogate cluburi din Liga 1, anunta site-ul jurnalistului specializat de mercato Gianluca di Marzio. Intre ele, si Steaua.

"Talent regasit si din nou pe o rampa de lansare: Steaua, CFR Cluj si Craiova l-au cautat deja la Botosani pentru a-l aduce din ianuarie, dar baiatul are un vis clar: sa joace in Italia. Cateva cluburi din Serie A (Spal si Udinese) l-au urmarit cu atentie, dar in mintea lui Ongenda e Milanul lui Leonardo, pe care il stie bine de la PSG", scrie sursa citata.