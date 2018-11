Dezvaluiri incredibile din contractul cu CFR! Conceicao trebuie sa CEARA VOIE cand face echipa de start!!! Ce scrie in contract

Clauze ireale in contractul portughezului Conceicao cu CFR Cluj!

Fanatik publica detalii din acordul semnat de antrenorul liderului acum cateva luni. Astfel, printre 'drepturi', Conceicao are si o obligatie ratacita la punctul c! Conform contractului, antrenorul trebuie sa se consulte cu membrii consiliului de administratie in ceea ce priveste echipa de start e care o foloseste. Si nu doar in partidele oficiale. Conceicao trebuie sa ceara acceptul sefilor si atunci cand gandeste un 11 de start la amicale, scrie sursa citata!