Edi Iordanescu a anuntat doua mutari surpriza la CFR: "Ii dau eu de gol acum"

Edi Iordanescu i-a dat de gol pe Bogdan Mara si Marius Bilasco. Antrenorul sustine ca cei doi vor reveni la CFR Cluj.

Edi Iordanescu anunta ca sansele ca el sa se intoarca la CFR Cluj sunt foarte mici si spune ca inca mai are bani de luat de la campioana Romaniei. El i-a dat de gol pe Bogdan Mara si Marius Bilasco si a dezvaluit ca cei doi se vor intoarce in Gruia.

"Am luat o parte din banii de la CFR. Eu imi doresc sa fiu un antrenor care face bani, dar sa am la baza performante, nu sa ma bazez pe clauze de reziliere.



Peste tot pe unde am fost am avut clauze. Dar la CFR a fost prima data cand am fost dat afara si am incasat o clauza de reziliere. Nu imi doresc sa fac bani din clauze.

(...)

Nu mi s-ar parea logic sa ma intorc la CFR, chiar daca stiu ca s-a intors Marian Copilu. Ii deconspir acum si stiu ca se vor intoarce Bogdan Mara si Marius Bilasco. Nu se stie niciodata, eu nu cred ca pot sa ma intorc", a spus Edi Iordanescu la Digi.