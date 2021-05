Patru cluburi din Romania, calificate in cupele europene! CFR Cluj joaca in preliminariile Champions League! FCSB, Craiova si Sepsi, dueluri in preliminariile Conference League

Sepsi este ultima echipa calificata in cupele europene din Liga 1.

Sepsi Sf. Gheorghe s-a impus cu 1-0 in meciul cu Viitorul, singurul gol fiind inscris de Aganovic, in prima repriza. Covasnenii s-au calificat astfel in premiera in cupele europene, acolo unde vor juca in preliminariile Conference League.

Campioana CFR Cluj va fi singura echipa reprezentanta a Romaniei in Champions League, acolo unde va intra in primul tur preliminar. Ardelenii sunt cap de serie in primul tur, iar intre adversarii posibili se afla nume precum Sahtior Soligorsk (Belarus), Connah's Quai Nomads (Tara Galilor), Hamrun Spartans (Malta), Valur (Islanda), Bodo/Glimt (Norvegia), Shamrock Rovert (Irlanda). In cazul unei eliminari, CFR Cluj va juca in Europa League.

De cealalta parte, in noua competitie UEFA care va incepe din acest sezon, Conference League, exista trei echipe romanesti care vor juca in preliminarii. FCSB, Craiova si Sepsi vor intra in al doilea tur preliminar, care se disputa in perioada 22-29 iulie.

Dupa turul doi, programul meciurilor din Conference League va fi similar cu cel din Europa League.