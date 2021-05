CFR Cluj a mai transferat un fotbalist din playout! "E visul copilariei mele!" Prima reactie a jucatorului

Dupa ce a cucerit al patrulea titlu consecutiv, CFR Cluj a inceput pregatirea pentru sezonul urmator.

Clujenii au rezolvat deja 5 transferuri. Dupa mutarile lui Cristiano Figueiero, Rachid Bouhenna, Jonathan Rodriguez si Anas Tahiri, CFR a semnat si cu Denis Rusu, fotbalist care a evoluat in acest sezon la UTA Arad.

Mijlocasul, care a fost imprumutat la UTA de la Soimii Lipova, este nascut in 2001 si va fi eligibil pentru regula U21. Dupa realizarea transferului, tanarul a declarat pentru TV Arad ca oferta a fost imposibil de refuzat, visul sau fiind acela de a juca in cupele europene.

"Sunt fericit ca am jucat la UTA un an, le multumesc colegilor pentru ca m-au sustinut si m-au indrumat, am multumiri speciale pentru domnul antrenor Laszlo Balint, care a avut incredere in mine si m-a incurajat chiar si atunci cand nu am avut evolutii prea reusite.

Se termina contractul meu cu UTA si le doresc tuturor succes pe mai departe in Liga 1. Din vara voi fi jucatorul lui CFR Cluj, nu am putut sa refuz campioana Romaniei, va fi o provocare imensa pentru mine. Este visul copilariei mele sa joc in cupele europene. Astept cu nerabdare sa imbrac tricoul campioanei Romaniei din ultimii patru ani", a declarat Denis Rusu.

Sezonul 2020/21 a fost primul in Liga 1 pentru tanarul mijlocas, care a adunat 36 de aparitii in tricoul celor de la UTA Arad, reusind doua goluri si doua assist-uri.