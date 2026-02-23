FC Argeș a câștigat împotriva Farului cu 1-0, iar Becali l-a făcut din nou praf pe fostul său jucător, Denis Alibec, cedat la echipa lui Gică Hagi. FCSB este acum la șase puncte de play-off, chiar dacă are un meci în minus față de restul competitoarelor.

Cu Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova deja calificate în play-off, mai rămân trei locuri ”la bătaie” pe acest final de sezon regulat. U Cluj și CFR par să-și fi depus serios candidatura pentru un loc în ”TOP 6”, iar FC Argeș are și ea șanse bune după ce a câștigat în ultima etapă.

Gigi Becali îi face praf pe Alibec și Politic

„De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?

A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți!

(n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

FCSB nu e doar la mâna ei pentru intrarea în play-off. Chiar dacă va obține toate cele nouă puncte din ultimele trei meciuri, campioana trebuie să fie ajutată și de jocul rezultatelor.

Cel mai bun scenariu pentru FCSB este să câștige toate cele trei meciuri și să ajungă la 49 de puncte. În acest caz, orice pas greșit al Argeșului, mai ales o înfrângere cu Dinamo sau cu Unirea Slobozia, poate deschide ușa calificării.