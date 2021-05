CFR Cluj isi poate lua gandul de la Daniel Isaila! Antrenorul are o clauza uriasa de reziliere: "Nu cred ca-si permit cluburile din Romania sa plateasca!"

CFR s-ar putea desparti de Edi Iordanescu in aceasta vara.

Dupa ce Iordanescu, actualul antrenor al ardelenilor, a refuzat sa dea un raspuns transant in privinta viitorului sau alaturi de campioana Romaniei, oficialii clubului s-au orientat catre mai multe nume care i-ar putea lua locul pe banca.

Printre antrenorii de pe lista lui CFR se numara si Daniel Isaila, care declara insa ca ii este aproape imposibil sa revina in Romania, deoarece are o clauza mare de reziliere.

"Toata lumea stie ca am prelungit contractul, am o clauza foarte mare de reziliere, nu cred ca-si poate permite un club din Romania sa plateasca acea clauza in momentul de fata. Asa ca nu putem discuta de o revenire a mea prea curand in fotbalul romanesc!", a spus Isaila, potrivit Telekom Sport.

Isaila, pesimist in privinta viitorului fotbalului romanesc

"Nivelul e din ce in ce mai jos, asta se vede si in rezultatele echipei nationale. M-am bucurat foarte mult ca am avut continuitate la U21. Din pacate ne-am facut cu totii iluzii, sperante, ne-am bucurat mai mult decat e cazul si am spus o inca din momentul in care eram selectioner la echipa de tineret.

Ca obiectivul principal trebuie sa fie crearea unui grup si a unei echipe pentru prima reprezentativa. Ala trebuie sa fie scopul final, rezultatele sunt mai putin importante la nivel de tineret, la nivel de junior", a mai spus Isaila.

Pe parcursul carierei sale, Daniel Isaila le-a pregatit pe FC Sacele, FC Brasov, Sportul, FCM Targu Mures, Astra, Romania U21, Al Hazm si Baniyas.