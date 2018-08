CFR CLUJ | Camora a RABUFNIT la revenirea in tara: "Credeti ca sunt prost? Acum toti sunt smecheri!" VIDEO

Mario Camora trimite sageti catre Edi Iordanescu dupa victoria din Europa League.

Intrebat daca e deranjat de spectulatiile potrivit carora el, Hoban si Deac fac legea in vestiar la CFR, Camora a rabufnit:

"Credeti ca sunt prost? Ca nu stiu de unde a venit sau ce? Nu sunt prost! Eu am facut echipa lui Edi? Hai sa fim seriosi, ca nu sunt prost! Nici nu mai vreau sa vorbesc despre asta ca imi vine sa rad. Acum toti sunt smecheri! Toti sunt in spate smecheri, in fata putini! Dar in spate toti sunteti smecheri!", a spus Camora.

Cat despre parcursul din Europa League, camora crede ca Legia nu este o echipa de speriat. Polonezii au pierdut oricum surprinzator cu Dudelange din Luxemburg.

"Pe noi nu ne intereseaza cu cine o sa jucam. Daca ne speriem de Legia, ce o sa facem in grupe, ca vor fi echipe mult mai puternice in grupe", a spus fundasul.