CFR CLUJ, transfer de la AS Roma: "E un tanar de perspectiva" E fiul unui fost mare international

CFR Cluj a transferat un jucator de 19 ani.

Campioana a anuntat transferul lui George Ganea, fiul lui Ionel Ganea, de la AS Roma primavera. Jucatorul are 19 ani si este atacant.

"Un nou tanar de mare perspectiva a sosit in Gruia! CFR Cluj anunta transferul definitiv al lui George Ganea, un atacant de numai 19 ani, care a evoluat in sezonul precedent la AS Roma Primavera.

Fiului fostului mare international, Ionel Ganea, a sosit deja in Gruia si se va alatura lotului pregatit de Toni Conceicao! Bun venit in Gruia si cat mai multe goluri in tricoul “alb-visiniu", a anuntat CFR.