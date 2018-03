FOTO DERBY de titlu in Gruia! Clujenii au facut cozi la bilete pentru meciul cu Steaua! Cat costa

Clujenii au facut cozi la bilete pentru derby-ul cu Steaua.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

CFR e prima in Liga I si poate sa se distanteze daca invinge echipa lui Dica duminica seara in Gruia. Asteptarile sunt mari la Cluj. Fanii au luat cu asalt casele de bilete si au facut cozi la deschiderea lor in aceasta dimineata. Cel mai ieftin bilet costa 25 de lei la peluze. Sunt 2 puncte in acest moment intre CFR si Steaua.



Pretul biletelor:

Tribuna 1 - Sector 13, 14, 16 VIP 2 - 100 lei

Tribuna 1 - Sector 21 - 50 lei

Tribuna 1 - Sector 20, 22, 23 - 40 lei

Tribuna 2 - Sector 37-40, 42-45 si 46-53 - 50 lei

Peluza 1 - Sectoare 25, 26, 27 - 25 lei

Tribuna 1 - Sector 19 (sector destinat Galeriei CFR Cluj) - 40 lei (in acest sector, fiecare persoana poate cumpara un singur bilet cu buletinul propriu)

CFR - Steaua e duminica, 20:45, live text pe www.sport.ro.