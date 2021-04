CFR Cluj - Academica Clinceni, LIVE de la 18:30 | CFR se pregateste de debutul in playoff, dupa victoria din Supercupa! Clincei e neinvinsa de trei etape

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre CFR Cluj si Academica Clinceni pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Campioana en-titre vine dupa victoria din Supecupa Romaniei in fata FCSB-ului si vrea sa inceapa cu dreptul playoff-ul, dupa ce Craiova si Sepsi au remizat in primul meci.

Daca se impune cu Clinceni, echipa lui Iordanescu va urca pe primul loc in clasament, cel putin pana la meciul FCSB - Botosani. De cealalta parte, daca Clinceni va reusi sa castige in Gruia, ilfovenii ar urca pe locul patru in clasament. Intre cele doua diferenta este de 10 puncte.

Clinceni nu a castigat niciodata cu CFR Cluj, iar ultimul meci s-a incheiat 3-1 pentru ardeleni. Mai mult, Iordanescu s-a intalnit cu Ilie Poenaru de trei ori si a castigat fiecare duel.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Ben Youssef, Burca, Camora - Deac, Hoban, Gadea - Chipciu, Debeljuh, Costache

Acadmica Clinceni: Valceanu - Pashov, Gardos, Patriche, Dobrescu - Moulin, Cebotaru - Popa, Cordea, Longher - Rusescu