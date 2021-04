Genial! Jucatorii lui CFR Cluj nu s-au putut desparti de trofeu si au iesit cu cupa pe la 'bagaje' in aeroport! Sunt imaginile momentului 

CFR Cluj a castigat Supercupa Romaniei in fata FCSB-ului.

Campioana en-titre a castigat trofeul dupa ce s-a impus cu 4-1 la loviturile de departajare. Meciul s-a jucat la Ploiesti, pe stadionul 'Ilie Oana', iar ardelenii s-au intors la Cluj imediat dupa final.

La sosirea in aeroport, jucatorii au facut spectacol, dupa ce au refuzat sa se desparta de trofeu, care a fost transportat la bagaje. Astfel, secretarul general al lui CFR Cluj, Ioan Ivascu, a postat pe contul sau de Facebook un clip care a starnit numeroase reactii.

Mario Camora, Cristi Manea si Ben Youssef au fost surprinsi in timp ce ieseau pe banda de la bagaje din aeroport cu trofeul in mana, in rasetele amuzate ale coechipierilor.

La iesirea din aeroport, jucatorii au fost surprinsi cum merg spre autocar pe ritmul imnului clubului, iar Manea, vizibil fericit de cupa castigata s-a urcat chiar si pe un taxi parcat la aeroport, dansand de bucurie.