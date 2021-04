"Ambitiile vor fi foarte mari!" Ce spune Toni Petrea despre meciul cu CFR Cluj si despre accidentarile lui Miron si Olaru 

FCSB o intalneste pe CFR Cluj joi seara, de la ora 19:00, in Supercupa Romaniei.

Inaintea partidei care va avea loc la Ploiesti, pe stadionul 'Ilie Oana', antrenorul ros-albastrilor a vorbit despre problemele cu care se confrunta la echipa. Toni Petrea a dezvaluit cand vor reveni Darius Olaru si Andrei Miron, accidentati in meciul de la Sf. Gheorghe, si a comentat problema arbitrajului.

"Cred ca orice antrenor isi doreste sa castige trofee. Supercupa Romaniei e un obiectiv pentru noi si vom incerca sa ne ridicam la nivelul adversarului. Sunt sigur ca CFR va veni ambitioasa mai ales dupa rezultatul din campionat si cred ca ambitiile vor fi foarte mari.

Din informatiile mele, nu ne vom putea baza pe Miron si Olaru in urmatoarele 2-3 saptamani. Sper intr-o recuperare mai rapida a lor, sunt jucatori importanti in angrenajul echipei si sper ca cei care ii vor inlocui sa o faca bine si echipa sa nu aiba de suferit, iar rezultatele sa fie bune.

Se discuta foarte mult despre arbitraj, eu incerc sa ma concentrez la ceea ce avem de facut pe teren si sa-i lasam sa discute despre arbitraj pe cei care sunt in masura sa o faca. Probabil ca VAR-ul ar fi o solutie pentru a scapa de aceste discutii.

Am amintiri frumoase la Ploiesti, ar fi ceva frumos sa reusim inca o victorie acolo si sa ne intoarcem acasa cu inca un trofeu", a declarat Toni Petrea la conferinta de presa.

"Vrem sa ridicam Cupa la final"



Capitanul FCSB-ului a comentat la randul sau meciul din Supercupa Romaniei. Florin Tanase a spus ca o victorie in meciul de la Ploiesti ar da un boost de incredere echipei inainte de startul playoff-ului.

"Imi doresc foarte mult sa castig un nou trofeu cu FCSB, ar fi foarte important si pentru noi, pentru moralul echipei, dar si pentru suporteri. Cred ca pentru noi este un dezavantaj ca nu avem un lot numeric la fel ca al lor, va fi o partida diferita, un meci greu... Toate finalele sunt dificile, dar speram ca la final sa ridicam Cupa.

Un trofeu castigat ne-ar aduce un plus de incredere, mai ales dupa un duel cu CFR Cluj, care este o contracandidata la titlu. Speram sa castigam, cum am facut-o in ultimul meci, si apoi sa repetam victoriile in playoff", a adaugat Tanase.

Meciul dintre CFR Cluj si FCSB este programat joi, de la ora 19:00, si va fi transmis live pe www.sport.ro.