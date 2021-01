OFICIAL! Transfer de promovare realizat de Rapid! Giulestenii l-au adus pe Ivica Zunic de la CFR Cluj!

Rapid continua campania de achizitii in incercarea de a reveni in Liga 1.

Clubul giulestean a anuntat prin intermediul site-ului oficial transferul fundasului central croat Ivica Zunic, ultima data la CFR Cluj.

Fotbalistul de 1.97 metri a semnat un contract pe un an si jumatate cu echipa aflata pe pozitia a treia in Liga 2.

"Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre Rapid, dar mai ales despre suporterii lui. Stiu ca Rapid este o echipa mare in Europa, au jucat in fazele finale ale Cupei UEFA cu ceva timp in urma.

Sunt foarte fericit sa ajung aici, este un proiect de viitor, exista ambitia de a se promova, iar acest lucru m-a facut sa accept, refuzand alte trei oferte din Liga 1. Vreau sa stau aici mai multi ani si sa ajung in topul fotbalului romanesc cu Rapid", a spus Zunic pentru fcrapid.ro.

Zunic a jucat doar doua meciuri in acest sezon pentru campioana Romaniei, in campionat cu UTA Arad si in Cupa Romaniei contra lui Poli Iasi, ambele partide fiind pierdute cu scorul de 0-1 de clujeni.

De-a lungul carierei, Iviza Zunic a mai jucat la echipe precum Austria Viena II, Mattersburg II, Volyn Lutsk, Chernomorets Odessa sau Qabala.

SURSA FOTO: fcrapid.ro