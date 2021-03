CFR Cluj joaca o partida amicala la finalul saptamanii! Cu ce echipa din Liga 1 se pregatesc clujenii de playoff

CFR Cluj se afla pe locul 2 in Liga 1, la 3 puncte de liderul FCSB.

Dupa infrangerea usturatoare suferita in Liga 1 contra celor de la FCSB, 3-0, clujenii antrenati de Edi Iordanescu si-au programat un amical la finalul saptamanii.

CFR va juca contra celor de la Gaz Metan, sambata, de la ora 13:30, se arata intr-un comunicat postat pe pagina oficiala a celor din Medias, in care nu se precizeaza locul de disputare al partidei.

CFR mai are de disputat doua partide in sezonul regulat, contra lui Dinamo si impotriva Craiovei, intr-o preview al bataliei care se va da pentru titlu in playoff.

Campioana in ultimii 3 ani, echipa din Cluj pare ca in acest sezon va avea cea mai dificila misiune din ultimii ani, cu un FCSB mai bun si o Craiova mai constanta, jucatorii lui Edi Iordanescu vor avea mari dificultati in a-si recastiga trofeul.