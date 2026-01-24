FCSB a suferit o înfrângere drastică în deplasarea de la Zagreb, disputată joi, 22 ianuarie, unde campioana României a pierdut cu 1-4 în fața lui Dinamo. Deși la pauză tabela arăta un scor mai strâns, 2-1 pentru croați, defensiva roș-albaștrilor a cedat definitiv în partea a doua.



Joyskim Dawa, titularizat în centrul apărării, a fost schimbat chiar la începutul reprizei secunde cu Vali Crețu, după ce prestația s-a l-a nemulțumit pe Gigi Becali. Totuși, în ciuda jocului slab, Mihai Stoica a refuzat să îl considere pe camerunez principalul vinovat pentru rezultatul final. Oficialul FCSB a subliniat la PrimaSport că prăbușirea a continuat și după ieșirea acestuia de pe teren.



„Era clar că nu puteam să-l ținem pe Dawa pentru meciul cu CFR Cluj și să jucăm cu altă formulă meciul ăsta (cu Dinamo Zagreb, scor 1-4). Nu cred că e un caz Dawa, pentru că a fost 2-1 la pauză și Dawa a ieșit, iar noi am pierdut meciul cu 4-1, deci cu cred că Dawa a fost vinovat pentru înfrângerea asta, ci jocul echipei noastre”, a spus Mihai Stoica.



Provocare pentru restul echipelor din Superliga



Nemulțumit de faptul că FCSB a ajuns ținta atacurilor după umilința cu Dinamo Zagreb, Mihai Stoica a lansat o provocare deschisă către rivalele din campionatul intern, totodată făcând trimitere la constanța pe care echipa sa a arătat-o la nivel european în ultimele sezoane.



„Să discutăm doar despre fundașii centrali când căpitanul lor de echipă a făcut ce a vrut... nu e corect. La fiecare gol în parte putem să vorbim de 2-3 jucători vinovați. Acești 2-3 jucători fac parte din lotul care a dus echipa asta acolo unde a fost. Lansez provocare asta: vreau să văd și eu o echipă de fotbal din România care joacă doi ani la rând în faza principală a Europa League”, a mai spus Mihai Stoica.

