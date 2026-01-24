Cotat la 8 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul spaniol este legitimat la Fulham din august 2023 și îi expiră înțelegerea contractuală la finalul actualei stagiuni.

Adama Traore schimbă echipa în Premier League! Unde va juca: ”Here we go”



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că West Ham a ajuns la un acord verbal pentru transferul lui Adama Traore.



Italianul a anunțat că se lucrează la documente și că pentru Traore urmează vizita medicală în scurt timp.



”West Ham ajunge la un acord verbal pentru transferul lui Adama Traore, here we go Înțelegerea este în vigoare, urmează schimbul de documente și apoi vizita medicală”, a scris Fabrizio Romano.



Adama Traore a mai fost legitimat de-a lungul carierei la Aston Villa, Middlesbrough, Wolves, Fulham și FC Barcelona, unde și-a făcut junioratul.



West Ham ocupă locul 18 în clasamentul din Premier League înaintea etapei #23 cu 17 puncte. Patru victorii, cinci remize și 13 rezultate negative au înregistrat ”ciocănarii” până acum.

