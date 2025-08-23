Contractul pe care Ioan Varga i l-a pregătit lui Mandorlini! Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu

Contractul pe care Ioan Varga i l-a pregătit lui Mandorlini! Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după ce ardelenii au pierdut cu 2-7 pe terenul lui Hacken în prima manșă din play-off-ul Conference League, un eșec istoric pentru ardeleni.

Dan Petrescu, CFR Cluj, Andrea Mandorlini, Ioan Varga
Andrea Mandorlini este pregătit pentru al treilea său mandat la CFR Cluj, chiar dacă în momentul în care i-a părăsit pe ardeleni la începutul anului 2024, italianul declara că își dorește să antreneze în Italia.

Durata contractului lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj

Mandorlini a rămas în relații bune cu Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, iar după ce Dan Petrescu a demisionat în urma umilinței cu Hacken, finanțatorul echipei din Gruia a apelat la ajutorul tehnicianului de 65 de ani.

Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Ioan Varga i-a propus lui Andrea Mandorlini pentru al treilea său mandat la CFR Cluj un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune.

Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu

În contractul său cu CFR, Dan Petrescu avea inclusă o clauză de reziliere de 400.000 de euro. Concret, dacă antrenorul ar fi decis să plece, așa cum s-a și întâmplat, ar fi fost obligat să plătească suma clubului. Același lucru ar fi fost valabil și invers. Dacă CFR i-ar fi reziliat contractul, antrenorul ar fi urmat să încaseze suma respectivă.

Totuși, în situația de față, chiar dacă Dan Petrescu și-a anunțat decizia de a demisiona, CFR Cluj nu s-a opus plecării antrenorului, astfel că tehnicianul nu este obligat să mai achite suma de 400.000 de euro.

