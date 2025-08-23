Contractul pe care Ioan Varga i l-a pregătit lui Mandorlini! Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu

Andrea Mandorlini este pregătit pentru al treilea său mandat la CFR Cluj, chiar dacă în momentul în care i-a părăsit pe ardeleni la începutul anului 2024, italianul declara că își dorește să antreneze în Italia.

Durata contractului lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj

Mandorlini a rămas în relații bune cu Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, iar după ce Dan Petrescu a demisionat în urma umilinței cu Hacken, finanțatorul echipei din Gruia a apelat la ajutorul tehnicianului de 65 de ani.

Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Ioan Varga i-a propus lui Andrea Mandorlini pentru al treilea său mandat la CFR Cluj un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune.