Laurențiu Reghecampf a comentat schimbarea de pe banca tehnică a celor de la CFR Cluj și îi transmite un avertisment lui Andrea Mandorlini, italianul chemat de urgență de Neluțu Varga să preia echipa după demisia lui Dan Petrescu.



Cutremurul din Gruia, provocat de umilința istorică suferită în Suedia, 2-7 cu Hacken, l-a determinat pe Dan Petrescu să renunțe la post, iar patronul Ioan Varga a acționat imediat. Soluția găsită a fost una familiară: Andrea Mandorlini, antrenorul care a adus eventul în sezonul 2009-2010.



Reghecampf este de părere că misiunea italianului va fi una extrem de complicată, deoarece preia un lot construit în totalitate după viziunea și cerințele lui Dan Petrescu.



"E greu să vii după Dan Petrescu, având în vedere că ei au făcut toate transferurile şi echipa după cum şi-a dorit antrenorul. Când se întâmplă o chestie de genul ăsta, va fi greu pentru orice antrenor, nu zic neapărat de Mandorlini", a spus Laurențiu Reghecampf, pentru Fanatik.



Totuși, Reghe i-a acordat noului tehnician al ardelenilor și o circumstanță atenuantă: "Poate va fi bun, cunoaşte echipa şi cunoaşte mediul în care se lucrează. Hai să aşteptăm meciurile, să vedem ce se întâmplă".



Prima reacție a italianului



Andrea Mandorlini, aflat deja în România pentru a se alătura echipei, a recunoscut că momentul este unul delicat. Italianul, care se pregătește de al treilea mandat la CFR, a urmărit dezastrul din Suedia și a identificat deja prima problemă majoră pe care trebuie să o rezolve.



"Am observat că s-au încasat aproape tot timpul câte 2-3 goluri pe meci. O echipă importantă nu primește atât de multe goluri. Trebuie să privim înainte și să îmbunătățim", a punctat Mandorlini pentru ProSport.



Întrebat despre vechiul conflict cu tatăl lui Ciprian Deac, tehnicianul a evitat orice polemică: "Eu n-am avut probleme. Dacă cineva a avut, este problema lui. Eu am multe defecte, dar nu sunt un om ranchiunos. Poate tatăl lui Deac ar putea avea o problemă. Nu știu. Întrebați-l mai bine pe el".

