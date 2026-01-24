Fostul mare atacant e cel mai în formă antrenor din Superligă de la venirea în Gruia, a scos echipa din subsolul clasamentului și a transformat-o într-o pretendentă la primele șase locuri.



Ceea ce părea de domeniul fantasticului în momentul alegerii lui Pancu este, șapte meciuri mai târziu, un obiectiv palpabil: CFR speră la play-off și o face fără vedetele Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, cu o organizare bună de joc și rezultate care par surprinzătoare.

De ce nu ar spera clujenii la o mare surpriză pe final de sezon regular? Care sunt argumentele pentru o "infiltrare" neașteptată în mini-campionatul care decide soarta titlului?



Efectul Pancu



Degringolada de la CFR Cluj, trecută de la Dan Petrescu și un neverosimil 2-7 cu Hacken la Andrea Mandorlini, s-a oprit odată cu cooptarea lui Daniel Pancu într-un moment în care echipa era aproape de retrogradare. Unda de șoc a avut efect, "Pancone" a învins Unirea Slobozia cu 1-0 la Clinceni, apoi a zdrobit Rapidul cu 3-0, în Gruia, într-un meci în care a expus toate minusurile formației lui Costel Gâlcă.



Înfrângerea cu 0-3 pe terenul lui FC Argeș a dat senzația că readuce cu picioarele pe pământ fosta forță dominantă a Superligii, dar egalul de la Craiova, 1-1 cu Universitatea, a funcționat ca o umplere a unui rezervor aproape gol. Iar succesele cu Csiksereda (3-1), FC Botoșani (1-0) și Oțelul (1-0), ultimele două cu implicații majore în partea superioară a clasamentului, au schimbat complet paradigma unui sezon pe care specialiștii s-au grăbit să-l treacă la capitolul "AȘA NU".



Cu Pancu pe bancă, CFR a strâns 16 puncte din 21 posibile, zestre care-l pune pe fostul selecționer de la tineret pe primul loc la egalitate cu Adrian Mihalcea într-un clasament al ultimelor șapte etape. Tot acolo se află și U Cluj, o rivală directă în lupta pentru Top 6. Așadar, Pancu nu doar că a scos echipa din groapa în care se afla, ci e #1 în Superligă de la venirea la CFR!



Programul ajută



CFR (29 de puncte) pleacă de la minus șase față de UTA (locul 6, 35 de puncte) în încercarea temerară de a prinde play-off-ul pe ultima sută de metri. Între ardeleni și locul al șaselea se află FCSB, Universitatea Cluj și Oțelul, iar programarea ultimelor opt etape ale sezonului regular e una grea la prima vedere, dar avantajoasă dacă e privită în ansamblu.



Primul adversar e chiar FCSB, vecina de clasament, la București, la trei zile de la meciul campioanei contra lui Dinamo Zagreb. Cu o victorie, Pancu și elevii săi intră cu adevărat în cărți și devin un nume imposibil de evitat în discuția despre modul în care va arăta play-offul. Urmează meciul cu modesta Metaloglobus, pe teren propriu, apoi alte două partide de șase puncte: o deplasare la Arad și derby-ul Clujului, în Gruia. În calea ardelenilor vor ieși trei adversare directe în doar patru etape!



Apoi, programul e unul mai mult decât permisiv: o deplasare la Sibiu pentru duelul cu Dorinel Munteanu, un meci pe teren propriu cu Petrolul, încă o deplasare, la Ovidiu, și o închidere a sezonului regular în fața propriilor fani, cu Dinamo, echipă care nu va avea emoții pentru calificarea în play-off la ora meciului.



CFR merge pe sub radar, presiunea e pe rivale



Cum șansele la obținerea unui loc în Top 6 erau minuscule la momentul venirii, iar vedetele Munteanu și Emerllahu au părăsit echipa pentru a diminua deficitul financiar, Pancu a putut lucra în condiții aproape optime. Departe de lumina reflectoarelor, fără presiune pe el și pe elevii săi. Un rol de outsider jucat perfect într-o perioadă în care echipa din Gruia a fost exclusă din orice calcule privind primele șase locuri și a ieșit în evidență, în spațiul public, doar prin lăsarea emblematicului Ciprian Deac în afara delegației care a participat la cantonamentul de iarnă.



În schimb, ratarea play-off-ului ar fi o catastrofă pentru FCSB și un insucces de proporții pentru Universitatea Cluj. Pentru Oțelul, FC Argeș și FC Botoșani ar fi o lovitură grea, în măsura în care au petrecut cea mai mare parte a campionatului printre primele șase, iar UTA ar simți că a scăpat printre degete o șansă mare.

