L-a imitat Florinel Coman pe Gigi? Cum s-a bucurat dupa golul marcat cu in derby-ul cu CFR Cluj

Florinel Coman a marcat golul FCSB-ului in meciul de la Cluj 1-1 si a ales sa se bucure intr-un mod special.

Florinel "Mbappe" Coman este de domeniul trecutului. Acum idolul lui Coman este McGregor. Sau Gigi Becali. :)

Fanii au crezut ca Florinel s-a inspirat din scenetele cu Gigi pentru bucuria de dupa gol. Intrebat dupa meci pe cine a avut ca model, Coman nu a vrut sa dea detalii: "Nu am facut ca nimeni, asa m-am bucurat eu!"





In urma rezultatului de la Cluj, FCSB isi pastreaza distanta de 2 puncte fata de CFR. Echipa din capitala este lider in timp ce formatia lui Conceicao este pe locul 4 in campionat.