Cereau 4 milioane, acum parca l-ar da si cu 700 000! Detalii de ultima ora: cum poate ajunge Pascanu la FCSB

Il asteapta de luni bune, iar acum l-ar putea lua in sfarsit!

Alex Pascanu n-are nicio sansa de a prinde prima echipa la Leicester. Mutarea la FCSB a redevenit de actualitate, anunta Gazeta Sporturilor.

Becali e de acord sa plateasca 700 000 de euro in schimbul unuia dintre liderii din nationala U21. Acum o luna, Leicester cerea nu mai putin de 4 milioane pentru a-i da drumul, insa asteptarile clubului s-au modificat odata cu finalul perioadei de transferuri din Anglia si cu lipsa propunerilor clare pentru fotbalist. Pascanu mai are un an de contract cu Leicester si castiga 300 000 pe an, chiar daca n-a apucat inca sa debuteze la echipa de seniori a clubului. Si CFR isi propune sa-l ia, insa numai daca va prinde grupele Champions League.

Pascanu are un singur meci jucat in acest sezon, la echipa U23 a lui Leicester. Fundasul de 20 de ani spera sa conteze in calculele lui Brendan Rodgers pentru actualul campionat dupa un Euro U21 foarte bun in tricoul Romaniei.