"Cel mai inteligent fotbalist din lume", noua senzatie a Ligii 1! Mijlocasul-scriitor crescut la academia Barcelonei poate fi urmatorul star din Liga

David Babunski (26 ani) ar putea deveni marea revelatie a fotbalului din Romania.

Numit in 2017 drept "cel mai inteligent fotbalist din lume", Babunski a fost adus in primavara de Valeriu Iftime la Botosani.

Macedoneanul a crescut la academia Barcelonei, La Masia si a jucat pentru 3 ani la echipa a doua a Barcelonei, insa in 2016 a fost transferat de Steaua Rosie Belgrad. Un an mai tarziu a ajuns in Japonia, unde a trecut pe la doua echipe diferite, pana in martie, cand a fost adus de Botosani.

Babunski a scris si o carte numita "Calea ti-o gasesti mergand", fiind un impatimit al literaturii, dupa cum a declarat si Iftime.

Mijlocasul este unul dintre cei mai promitatori ai lui Botosani, dupa cum a confirmat si Valeriu Iftime, care ii vede un viitor stralucit in Liga 1.

"Citeste Science Fiction, a scris o carte, a fost junior la Barcelona, a fost in Serbia si in Japonia, dupa aia l-am adus noi. E numar 10 care ar putea fi spectacolul nostru viitor. El a jucat doar cu Craiova si a dat pasa de gol", a spus Valeriu Iftime la PRO X.

Babunski a jucat doua meciuri in tricoul lui Botosani in acest sezon si a oferit o pasa de gol in meciul cu Universitatea Craiova.