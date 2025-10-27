FOTO ȘI VIDEO Necaz la Shkendija, ”nașa” lui FCSB din Champions League! Ce s-a întâmplat astăzi

Necaz la Shkendija, "nașa" lui FCSB din Champions League! Ce s-a întâmplat astăzi Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Macedonia de Nord a eliminat campioana României după 1-0 și 2-1.

TAGS:
Shkendija FCSB Vardar Skopje Champions League david babunski

KF Shkendija, echipa macedoneană care a eliminat-o pe FCSB din Champions League (după 1-0 și 2-1 în turul 2 preliminar al competiției), a jucat astăzi pe teren propriu derby-ul campionatului intern cu Vardar Skopje.

Ambele echipe erau neînvinse - singurele din liga din Macedonia - până la întâlnirea directă.

Derby-ul s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 1-0.

Golul decisiv a fost marcat de David Babunski, în minutul 49, din penalty, astfel că Vardar a rămas acum unica echipă invincibilă din cele 12 competitoare din prima ligă, după zece etape disputate.

Shkendija este pe locul 3, la trei puncte de liderul Vardar.

Marcatorul David Babunski este fostul mijlocaș ofensiv macedonean de la FC Botoșani sau Viitorul Constanța, format de FC Barcelona și trecut apoi la Steaua Roșie Belgrad.

